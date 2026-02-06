جابي خوري: يوسف شاهين حاول الانتحار بسبب حبه لـ فاتن حمامة

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامجها "معكم" المعروض على قناة ON، المنتج جابي خوري والمنتجة والمخرجة ماريان خوري، وكشفا جوانب خفية في حياة خالهما المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، وذلك احتفالا بمرور 100 عام على ميلاده.

وعن علاقته بـ"سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة وكيف تحمست له، أجابا بأنه هو الذي تحمس للتعاون معها، وأشارا أنه بالفعل وقع في حبها، وحاول الانتحار بسبب حبه لها، بعدما اختارت الارتباط بالفنان الشاب وقتها عمر الشريف، والذي منحه شاهين فرصة الوقوف أمام الكاميرا لأول مرة في فيلم "صراع في الوادي" ولعبت بطولته فاتن.

وقالت ماريان خوري: "كان هينتحر عشانها"، وأوضح جابي: "جرب ينتحر عشان راحت لعمر الشريف".

وشهدت الحلقة الحديث عن أبرز أعماله، وبينها فيلم باب الحديد، وقال المنتج جابي خوري إن شاهين عندما قدم الفيلم للمنتج، قال له إن بطل العمل هو فريد شوقي، والبطلة هند رستم، مشيرا إلى أنه كان يفكر كثيرا في كيفية تقديم الفيلم، مردفا: "المنتج اللي عمل باب الحديد اتخرب بيته، الفيلم ماقعدش 3 أيام في السينما".

وأشارت ماريان، أن المنتجات النساء تحمسن كثيرا للمخرج الراحل، من بينهن المنتجة ماري كويني التي أنتجت له أفلاما كثيرا، وكذلك المنتجة آسيا التي قدمت معه فيلم "الناصر صلاح الدين"، والذي شكل تحديا بالنسبة له.