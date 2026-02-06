إعلان

جابي خوري: يوسف شاهين حاول الانتحار بسبب حبه لـ فاتن حمامة

كتب : منى الموجي

05:04 م 06/02/2026

جابي خوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامجها "معكم" المعروض على قناة ON، المنتج جابي خوري والمنتجة والمخرجة ماريان خوري، وكشفا جوانب خفية في حياة خالهما المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، وذلك احتفالا بمرور 100 عام على ميلاده.

وعن علاقته بـ"سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة وكيف تحمست له، أجابا بأنه هو الذي تحمس للتعاون معها، وأشارا أنه بالفعل وقع في حبها، وحاول الانتحار بسبب حبه لها، بعدما اختارت الارتباط بالفنان الشاب وقتها عمر الشريف، والذي منحه شاهين فرصة الوقوف أمام الكاميرا لأول مرة في فيلم "صراع في الوادي" ولعبت بطولته فاتن.

وقالت ماريان خوري: "كان هينتحر عشانها"، وأوضح جابي: "جرب ينتحر عشان راحت لعمر الشريف".

وشهدت الحلقة الحديث عن أبرز أعماله، وبينها فيلم باب الحديد، وقال المنتج جابي خوري إن شاهين عندما قدم الفيلم للمنتج، قال له إن بطل العمل هو فريد شوقي، والبطلة هند رستم، مشيرا إلى أنه كان يفكر كثيرا في كيفية تقديم الفيلم، مردفا: "المنتج اللي عمل باب الحديد اتخرب بيته، الفيلم ماقعدش 3 أيام في السينما".

وأشارت ماريان، أن المنتجات النساء تحمسن كثيرا للمخرج الراحل، من بينهن المنتجة ماري كويني التي أنتجت له أفلاما كثيرا، وكذلك المنتجة آسيا التي قدمت معه فيلم "الناصر صلاح الدين"، والذي شكل تحديا بالنسبة له.

جابي خوري جابي خوري في برنامج معكم يوسف شاهين حاول الانتحار جابي خوري ابن أخت يوسف شاهين علاقة يوسف شاهين بفاتن حمامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
أخبار السيارات

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
أخبار و تقارير

خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
حوادث وقضايا

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
ولية عهد النرويج تعتذر لمن "خيبت آمالهم" وسط تدقيق في علاقتها بإبستين
شئون عربية و دولية

ولية عهد النرويج تعتذر لمن "خيبت آمالهم" وسط تدقيق في علاقتها بإبستين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان