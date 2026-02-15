مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

- -
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
19:30

فالنسيا

جميع المباريات

زوجة الحضري توجه رسالة لابنتها لهذه المناسبة

كتب : مصراوي

10:00 ص 15/02/2026
    زوجة عصام الحضري وابنتها (4) (1)
    زوجة عصام الحضري وابنتها (1) (1)
    زوجة عصام الحضري وابنتها (3) (1)

القاهرة - مصراوي

نشرت صابرين الحضري، زوجة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور لها برفقة ابنتها في عيد ميلادها.

واحتفلت شايان ابنة الحضري الصغيرة بعيد ميلادها برفقة والديها في أجواء عائلية مليئة بالدفء والفرح.

وعلقت على الصور: "شيونة قلبي، روح قلب أمها، كل سنة وأنت طيبة يا حبيبة قلبي، عقبال ما أشوفك أحلى عروسة، وأفرح بيكي، وأشوفك ناجحة دائما وأحسن الناس، يا حبيبة ماما."

ويذكر أن عصام الحضري لديه خمسة أبناء من زوجته صابرين، وهم: شاهندة، شذى، شهد، ياسين، وشايان.

