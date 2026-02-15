ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-2-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والبصل، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جينه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.