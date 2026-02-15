انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.72 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 122.83 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و124.37 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الريال القطري: 11.87 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.5 جنيه للشراء، و66.22 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 151.08 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و153.68 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.