إعلان

اتحاد المهن الطبية: صرف معاش فبراير لـ131 ألف مستفيد اليوم

كتب : أحمد جمعة

11:26 ص 15/02/2026

اتحاد المهن الطبية: صرف معاش فبراير لـ131 ألف مستف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف معاش شهر فبراير 2026 لأعضاء الاتحاد، الذي يضم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إضافة إلى ورثتهم المستحقين اليوم.

وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، أن عدد المستفيدين من صرف معاش فبراير 2026 بلغ نحو 131 ألف مستفيد من الأعضاء وأسرهم، بإجمالي قيمة مالية تُقدَّر بحوالي 247 مليون جنيه، في إطار التزامه المنتظم بسداد مستحقات المعاشات للأعضاء وأسر المتوفين.

وأكدت الأمانة العامة أن تحديث بيانات الأعضاء يتم مرة كل أربع سنوات، فيما يتم تحديث بيانات أسر الأعضاء المتوفين كل عامين، لضمان انتظام صرف المعاشات وعدم حدوث أي معوقات تتعلق بالبيانات أو المستندات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتحاد نقابات المهن الطبية صرف معاش شهر فبراير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زواج محلل وعلاقة محرمة.. اعترافات صادمة لسيدة ألقت مولودها في القمامة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

زواج محلل وعلاقة محرمة.. اعترافات صادمة لسيدة ألقت مولودها في القمامة بالإسكندرية
الداخلية تكشف سر "أجنة المنيا": طبيب متوفى و"أجنة مشوهة"
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف سر "أجنة المنيا": طبيب متوفى و"أجنة مشوهة"
بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. تعليق غاضب من حسن الرداد
زووم

بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. تعليق غاضب من حسن الرداد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟
كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق