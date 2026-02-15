اتحاد المهن الطبية: صرف معاش فبراير لـ131 ألف مستفيد اليوم

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف معاش شهر فبراير 2026 لأعضاء الاتحاد، الذي يضم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إضافة إلى ورثتهم المستحقين اليوم.

وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، أن عدد المستفيدين من صرف معاش فبراير 2026 بلغ نحو 131 ألف مستفيد من الأعضاء وأسرهم، بإجمالي قيمة مالية تُقدَّر بحوالي 247 مليون جنيه، في إطار التزامه المنتظم بسداد مستحقات المعاشات للأعضاء وأسر المتوفين.

وأكدت الأمانة العامة أن تحديث بيانات الأعضاء يتم مرة كل أربع سنوات، فيما يتم تحديث بيانات أسر الأعضاء المتوفين كل عامين، لضمان انتظام صرف المعاشات وعدم حدوث أي معوقات تتعلق بالبيانات أو المستندات.