مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

0 0
22:00

أوساسونا

كأس الاتحاد الإنجليزي

هال سيتي

0 4
21:45

تشيلسي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

1 1
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

أحمد صالح: معتمد جمال ناجح في توظيف اللاعبين ويحافظ على قوة الزمالك

كتب : نهي خورشيد

10:58 م 13/02/2026

أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق بقدرة المدير الفني للفريق معتمد جمال على إدارة الفريق وتوظيف اللاعبين بشكل فعال.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية:"معتمد جمال يجيد توظيف اللاعبين بشكل جيد وسيبقي نادي الزمالك كبيراً رغم أي أزمات وأتمنى عدم الاستعجال من لاعبي الزمالك أمام كايزر تشيفز".

وأضاف: "الزمالك قادر على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للتأهل، ومعتمد جمال سيدخل اللقاء بمعنويات عالية".

وأكد صالح أن الروح التي صنعها معتمد جمال داخل الفريق أسهمت في تعزيز الأداء الجماعي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الانضباط والتركيز في المواجهات القادمة لضمان النتائج الإيجابية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد صالح نجم الزمالك السابق معتمد جمال ناجح في توظيف اللاعبين معتمد جمال يحافظ على قوة الزمالك معتمد جمال المدير الفني للزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استمرار الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة
أخبار مصر

استمرار الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة
مفاجأة في واقعة "ميت عاصم".. الفتاة تنفي اختطافها: "تغيبت عن منزلي بإرادتي"
أخبار المحافظات

مفاجأة في واقعة "ميت عاصم".. الفتاة تنفي اختطافها: "تغيبت عن منزلي بإرادتي"
"رفض الخضوع للتحقيق".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك
رياضة محلية

"رفض الخضوع للتحقيق".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك
نقيب الصحفيين يصدر بيانا بشأن "واقعة الأتوبيس" وشاب بنها: "كونوا سندا للضحايا
أخبار مصر

نقيب الصحفيين يصدر بيانا بشأن "واقعة الأتوبيس" وشاب بنها: "كونوا سندا للضحايا
زاهي حواس: "أوحش حاجة حصلت في حياتي إني بقيت وزير"
أخبار مصر

زاهي حواس: "أوحش حاجة حصلت في حياتي إني بقيت وزير"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان