أحمد صالح: معتمد جمال ناجح في توظيف اللاعبين ويحافظ على قوة الزمالك

أشاد أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق بقدرة المدير الفني للفريق معتمد جمال على إدارة الفريق وتوظيف اللاعبين بشكل فعال.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية:"معتمد جمال يجيد توظيف اللاعبين بشكل جيد وسيبقي نادي الزمالك كبيراً رغم أي أزمات وأتمنى عدم الاستعجال من لاعبي الزمالك أمام كايزر تشيفز".

وأضاف: "الزمالك قادر على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للتأهل، ومعتمد جمال سيدخل اللقاء بمعنويات عالية".

وأكد صالح أن الروح التي صنعها معتمد جمال داخل الفريق أسهمت في تعزيز الأداء الجماعي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الانضباط والتركيز في المواجهات القادمة لضمان النتائج الإيجابية.