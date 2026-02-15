انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتب : أحمد الخطيب
أسعار السمك
انخفضت أسعار السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الأحد 15-2-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و64 جنيهًا، بتراجع جنيهين.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 جنيهًا 150 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.