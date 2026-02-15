إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:24 ص 15/02/2026 تعديل في 11:24 ص

أسعار السمك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الأحد 15-2-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و64 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 جنيهًا 150 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السمك أسعار الأسماك اليوم سوق العبور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شكرًا لصبركم".. شيكابالا يوجه رسالة عاطفية للجماهير بعد "لافتة المدرجات"
رياضة محلية

"شكرًا لصبركم".. شيكابالا يوجه رسالة عاطفية للجماهير بعد "لافتة المدرجات"
الداخلية تكشف سر "أجنة المنيا": طبيب متوفى و"أجنة مشوهة"
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف سر "أجنة المنيا": طبيب متوفى و"أجنة مشوهة"
قلق في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين".. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

قلق في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين".. ما القصة؟
أيقونة المقاومة الشعبية في سيناء.. وفاة فرحانة "أم المجاهدين" عن 105 أعوام
أخبار المحافظات

أيقونة المقاومة الشعبية في سيناء.. وفاة فرحانة "أم المجاهدين" عن 105 أعوام
زواج محلل وعلاقة محرمة.. اعترافات صادمة لسيدة ألقت مولودها في القمامة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

زواج محلل وعلاقة محرمة.. اعترافات صادمة لسيدة ألقت مولودها في القمامة بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق