جوجل تكشف أول نسخة تجريبية من "أندرويد 17"

أطلقت شركة جوجل النسخة التجريبية الأولى (Beta 1) من نظام التشغيل Android 17، معلنة عن حزمة من التحسينات التي تشمل الأداء، وتحديثات متقدمة في الكاميرا والوسائط، إلى جانب إعادة هيكلة شاملة لآلية طرح الميزات الجديدة أمام المطورين.

إنهاء برنامج "Developer Beta"

وبحسب جوجل تم إيقاف برنامج "Developer Beta" التقليدي، واستبداله بقناة تطوير مستمرة تعرف باسم Canary، تتيح إتاحة الميزات وواجهات البرمجة (APIs) فور اجتيازها الاختبارات الداخلية.

النهج الجديد يحاكي آلية تطوير متصفح Google Chrome، الذي يعتمد بدوره على قناة Canary لتجربة الخصائص الجديدة مبكرا، وفقا لما أورده موقع TechCrunch.

وبحسب جوجل، يمنح هذا التوجه المطورين تحديثات هوائية أسرع (OTA)، وبيئة عمل أكثر تكاملا، فضلا عن إمكانية اختبار التطبيقات باستخدام أحدث الأدوات بمجرد توفرها.

جدول زمني محدد للإطلاق

تخطط جوجل للوصول إلى مرحلة "استقرار المنصة" بحلول شهر مارس المقبل، على أن يتم طرح النسخة النهائية من "أندرويد 17" خلال الربع الثاني من عام 2026.

وكانت الشركة قد اعتمدت العام الماضي استراتيجية إصدار مزدوجة سنويا، تتضمن تحديثا رئيسيا لحزمة تطوير البرمجيات (SDK) في النصف الأول من العام، وتحديثا فرعيا في النصف الثاني، بهدف منح الشركات المصنعة مهلة أطول لاعتماد النظام وتسريع وصوله إلى المستخدمين، إلى جانب الحد من مشكلة تجزئة الإصدارات داخل منظومة أندرويد.

دعم موسع للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة

في إطار تحسين تجربة الأجهزة اللوحية والقابلة للطي، سيمنع "أندرويد 17" المطورين من تعطيل ميزة تغيير حجم التطبيقات أو فرض اتجاه شاشة محدد على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توافق التطبيقات مع أوضاع العرض المختلفة ودعم النوافذ متعددة الأحجام بشكل أكثر سلاسة.

تحديثات متقدمة للكاميرا والوسائط

يتضمن النظام مجموعة من الإضافات التقنية، من أبرزها، واجهات برمجة جديدة تسهّل الانتقال السلس بين الكاميرات المختلفة ودعم ترميز الفيديو VVC (H.266) لرفع كفاءة ضغط الفيديو وتحسين الجودة وتحسين إدارة مستويات الصوت بين التطبيقات لضمان اتساق التجربة الصوتية، بينما فرض ضوابط أكثر صرامة على التطبيقات التي تشغّل الصوت في الخلفية.

على صعيد الأداء، أكدت جوجل أن "أندرويد 17" يقلل من مشكلة الإطارات المفقودة (Missed Frames)، مع تحسينات في آلية جمع البيانات غير المستخدمة (Garbage Collection)، ما يعزز كفاءة إدارة الذاكرة.

كما يشمل النظام تحديثات في اتصال Wi-Fi، تتضمن آليات أدق لاكتشاف الأجهزة القريبة وتعزيز بروتوكولات الاتصال الآمن بينها.