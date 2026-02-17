إشادة وطلبان.. ييس توروب يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور

علق هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، على هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وكان نادي الزمالك ودع بطولة كأس مصر من دور ال16، بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وكتب فاروق عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "فخور بلاعبى الزمالك والجهاز الفنى وحسبنا الله ونعم الوكيل فى الرابطة وفى اتحاد الكرة وفى التحكيم،لأن ده انتحار كروي".

ويذكر أن نادي الزمالك يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز في نهائي البطولة الموسم الماضي، على بيراميدز بركلات الترجيح.

