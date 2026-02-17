مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

1 2
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

5 2
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

2 1
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

1 4
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"انتحار كروي".. هيثم فاروق يعلق على خروج الزمالك من كأس مصر

كتب : يوسف محمد

09:00 م 17/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 7 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 7 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (1)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (4)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (5)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، على هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وكان نادي الزمالك ودع بطولة كأس مصر من دور ال16، بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وكتب فاروق عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "فخور بلاعبى الزمالك والجهاز الفنى وحسبنا الله ونعم الوكيل فى الرابطة وفى اتحاد الكرة وفى التحكيم،لأن ده انتحار كروي".

ويذكر أن نادي الزمالك يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز في نهائي البطولة الموسم الماضي، على بيراميدز بركلات الترجيح.

أقرأ أيضًا:

للمرة الثالثة.. ربع نهائي كأس مصر من دون الأهلي والزمالك

إقالة وشطب حكمين.. 5 قرارات هامة من الاتحاد المصري لكرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا نادي الزمالك كأس مصر آخر أخبار الزمالك هيثم فاروق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

80 دولة ومنظمة تدين خطط إسرائيل لضم الضفة وتطالبها بالتراجع فورا
شئون عربية و دولية

80 دولة ومنظمة تدين خطط إسرائيل لضم الضفة وتطالبها بالتراجع فورا
الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
أخبار وتقارير

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد
رياضة محلية

اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد
احذريها في رمضان.. عادات خاطئة أثناء الطهي تهدد صحتك
سفرة رمضان

احذريها في رمضان.. عادات خاطئة أثناء الطهي تهدد صحتك
سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
حوادث وقضايا

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة