ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة إمام عاشور لوالدته.. واحتفال صلاح برمضان

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر نبيل عماد "دونجا"، لاعب النجمة السعودي الحالي والزمالك السابق، صورته أثناء الذهاب لمران فريقه، فيما نشر لاعب الأبيض الحالي محمد إبراهيم، صورته مع زميله أنس وائل، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

واحتفل عبدالله السعيد، لاعب الزمالك، بعيد ميلاد البرازيلي خوان بيزيرا، ونشر صورتهما سويا ومعهما "كعكة"، وكتب: "كل سنة وأنت طيب".

ونشر إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، صورة والدته من المستشفى، وكتب: "اللهم اشف أمي شفاءً لا يغادر سقما، اللهمّ ألبسها لباس الصحة والعافية ورد لها عافيتها يا أرحم الراحمين".

وشكر شادي محمد المدير الرياضي لقطاع كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، محمود الخطيب، رئيس النادي، لتكريم لاعبات فريق 2009، بعد تتويجهن ببطولة الجمهورية.

ونشر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورته وهو يضع "فانوس رمضان" رفقة عبارة "رمضان كريم" في منزله، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.