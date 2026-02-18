مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

1 6
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

1 1
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

0 1
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

أولمبياكوس

0 0
22:00

باير ليفركوزن

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 1
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

0 1
21:45

كومو

جميع المباريات

"الأسد يكفي حضوره".. كهربا يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام (صورة)

كتب : محمد الميموني

10:05 م 18/02/2026 تعديل في 10:14 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الظهور الأول لـ كهربا مع إنبي في الدوري المصري (1)
  كهربا مع إنبي (2)
    كهربا مع إنبي (1)
  كهربا مع إنبي (4)
    كهربا مع إنبي (5)
  كهربا مع إنبي (6)
    كهربا مع إنبي (3)
  • عرض 11 صورة
    كهربا مع إنبي (1)
  • عرض 11 صورة
    كهربا مع إنبي (4)
  • عرض 11 صورة
    كهربا مع إنبي (5)
  • عرض 11 صورة
    كهربا مع إنبي (6)
  • عرض 11 صورة
    كهربا مع إنبي (3)
  • عرض 11 صورة
    كهربا ينضم رسميا لفريق إنبي

كتب - محمد الميموني:

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي إنبي رسالة غامضة اليوم اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

ونشر كهربا صورة له وأرفق تعليق: "الأسد لايحتاج أن يثبت قوته يكفي حضوره".

وظهر محمود عبد المنعم كهربا، مع فريق إنبي في مباراته أمام نظيره البنك الأهلي في الدوري المصري.

وشارك محمود كهربا بديلًا للمرة الأولى بعد عودته إلى صفوف إنبي، في الدقيقة الـ 78 من عمر المباراة، على حساب أقطاي عبدالله.

98edbe52-5ceb-416c-87fe-b5401e0fbf9e

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود عبد المنعم كهربا محمود عبد المنعم كهربا على إنستجرام كهربا لاعب نادي إنبي

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
