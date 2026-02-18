"الأسد يكفي حضوره".. كهربا يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام (صورة)

"انتحار كروي".. هيثم فاروق يعلق على خروج الزمالك من كأس مصر

كتب - محمد الميموني:

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي إنبي رسالة غامضة اليوم اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

ونشر كهربا صورة له وأرفق تعليق: "الأسد لايحتاج أن يثبت قوته يكفي حضوره".

وظهر محمود عبد المنعم كهربا، مع فريق إنبي في مباراته أمام نظيره البنك الأهلي في الدوري المصري.

وشارك محمود كهربا بديلًا للمرة الأولى بعد عودته إلى صفوف إنبي، في الدقيقة الـ 78 من عمر المباراة، على حساب أقطاي عبدالله.