القاهرة – مصراوي

اعتادت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، على دعم شقيقها منذ بداياته الأولى في مشواره الكروي.

وتحرص رباب على نشر العديد من الصور التي تجمعها بمحمد صلاح في مناسبات مختلفة، مثل أعياد ميلاده، وإجازاته الصيفية، أو خلال لحظات تتويجه بالبطولات.

كما تتفاعل شقيقة لاعب ليفربول دائما أثناء تواجده داخل الملعب، وتحرص على حضور عدد كبير من مباريات الفريق، دعما ومساندة لشقيقها خلال مشاركته مع ليفربول.

من هي رباب صلاح شقيقة محمد صلاح؟

رباب صلاح هي الشقيقة الكبرى لمحمد صلاح، وتعد من أكثر أفراد أسرته ظهورا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمل رباب في مجال الأزياء والموضة، حيث تعمل مصممة أزياء.

ورباب صلاح متزوجة وأم لطفلتين، ويبلغ عدد متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" نحو 706 آلاف متابع.

كما تشارك رباب في العديد من البرامج التلفزيونية و لقاءت البودكاست المخصص للمرة وفي مجال الأزياء.