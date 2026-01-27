"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه

علق محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، على فوز فريق السلة بالنادي الأهلي أمس الإثنين، على حساب الزمالك، في بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

ونشر العدل صورة من احتفال لاعب الأهلي خلال المباراة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تخيلوا فرحة عمرو الجندى دى بأنه عمل القاضية فى كرة السلة".

وأضاف: "الحكم حسب عليه تكنيكال فاول عشان فرح، في محاولة مستميتة لتعادل الزمالك ويلعب إكسترا تايم، فخزاه الله وأضاع الزمالك نقطة التعادل وانتهت المباراة بفوز الاهلى".

وحقق الأهلي فوزا قاتلا على حساب الزمالك أمس، في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة، بنتيجة 89-88، في المباراة التي أقيمت على صالة الزمالك بميت عقبة.

