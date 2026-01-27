مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

"خزاه الله".. تعليق مثير للجدل من محمد العدل بعد فوز الأهلي على الزمالك في دوري سوبر السلة

كتب - يوسف محمد:

02:25 ص 27/01/2026
  عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد العدل (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد العدل (3)
  • عرض 12 صورة
    المنتج محمد العدل
  • عرض 12 صورة
    محمد العدل (1)
  • عرض 12 صورة
    المنتج محمد العدل
  • عرض 12 صورة
    محمد العدل يحضر صلاة جنازة والد العامل فاروق (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد العدل يحضر صلاة جنازة والد العامل فاروق (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد العدل
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد الزمالك كرة سلة
  • عرض 12 صورة
    الأهلي والزمالك كرة سلة
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

علق محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، على فوز فريق السلة بالنادي الأهلي أمس الإثنين، على حساب الزمالك، في بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

ونشر العدل صورة من احتفال لاعب الأهلي خلال المباراة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تخيلوا فرحة عمرو الجندى دى بأنه عمل القاضية فى كرة السلة".

وأضاف: "الحكم حسب عليه تكنيكال فاول عشان فرح، في محاولة مستميتة لتعادل الزمالك ويلعب إكسترا تايم، فخزاه الله وأضاع الزمالك نقطة التعادل وانتهت المباراة بفوز الاهلى".

وحقق الأهلي فوزا قاتلا على حساب الزمالك أمس، في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة، بنتيجة 89-88، في المباراة التي أقيمت على صالة الزمالك بميت عقبة.

