"جمال".. زوجة محمد حمدي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

07:11 ص 26/01/2026
القاهرة – مصراوي

نشرت شيرين حمدي، زوجة محمد حمدي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيرين بإطلالة أنيقة لاقت إشادة واسعة من المتابعين، حيث تفاعل عدد كبير من جمهورها مع الصور.

وشهدت الصور تفاعلا واسعا، وجاء من بين أبرز التعليقات: "جمال".

يذكر أن محمد حمدي كان قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام بنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا الماضية.

محمد حمدي بيراميدز زوجة محمد حمدي صور زوجة محمد حمدي

