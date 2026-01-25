حسام عاشور يشارك متابعيه صورة مع شقيقته

شارك حسام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورة له رفقة شقيقته عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويعد حسام عاشور أحد أهم وأبرز نجوم الأهلي التاريخيين، كما أنه يعد اللاعب الأكثر حصولا على الألقاب في تاريخ المارد الأحمر.

ويمتلك حسام عاشور طوال مسيرته مع النادي الأهلي، 37 لقبا مختلفا، ما بين ألقاب محلية وألقاب أفريقية، بالإضافة إلى حصد برونزية كأس العالم للأندية.

أقرأ أيضًا:

"بعد مساندة رمضان صبحي".. إكرامي الشحات يوجه رسالة للخطيب والنادي الأهلي عبر مصراوي

"بعد تعادل الجيش الملكي".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا