يصنف حسني عبد ربه نجم وسط النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، كأحد أبرز وأهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، لما قدمه خلال مسيرته سواء مع الإسماعيلي أو المنتخب الوطني.

ويتمتع نجم الدراويش السابق، بجماهيرية كبيرة وشعبية طاغية من جانب كل الجماهير المصرية، وليس من قبل جماهير الإسماعيلي فقط، وهو ما يجعله محط اهتمام الكثير من المتابعين باستمرار، الذين يرغبون في معرفة الكثير من المعلومات عن حياته وبشكل خاص عن زوجته.

وخطفت ميرنا علي غيط، زوجة حسني عبد ربه الأنظار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لظهور الثنائي معا باستمرار، في مختلف المناسبات وحرصه على مشاركة صور تجمعهما معا بشكل مستمر.

أبرز المعلومات عن زوجة حسني عبد ربه

وميرنا علي غيط زوجة حسني عبد ربه، هى ابنة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق علي غيط.

وتبلغ زوجة حسني عبد ربه من العمر 31 عاما.

واحتفل نجم الكرة المصرية، بزواجه من ميرنا علي غيط، في عام 2019 في حفل أقيم وسط أجواء أسرية ، بسبب انتشار فيروس كورونا في ذلك الوقت.

وتعد ميرنا الزيجة الثانية لحسني عبد ربه، حيث أقام الثنائي حفل زفافهما بعد انفصال عبد ربه عن زوجته الأولى.

ولدى عبد ربه من زوجته ميرنا، ابنة وحيدة تدعى فريدة.

والجدير بالذكر أن ميرنا، سبق لها الزواج من قبل من لاعب الإسماعيلي السابق مصطفى إبراهيم، أقيم حفل زفافهما في عام 2013.

