"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أمير توفيق

كتب : مصراوي

06:11 ص 24/01/2026 تعديل في 06:11 ص
    أمير توفيق وزوجته (1) (1)
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته

حرص أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، حيث شارك صورة لهما معا على "إنستجرام".

ونشر مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا سندي".

ومع مشاركة ألأمير أكثر من صورة رفقة زوجته، للاحتفال بعيد ميلادها، بات الكثير من المتابعين، يبحثون عن أبرز المعلومات المتعلقة بها، خاصة في ظل قلة المعلومات المتوفرة عنها.

أبرز المعلومات عن زوجة أمير توفيق

وزوجة أمير توفيق تدعى منار عصر، احتفل الثنائي بحفل زفافهما في يونيو من عام 2014.

وتعمل منار عصر زوجة أمير توفيق مهندسة شبكات وحاصلة على الدكتوراه في هذا التخصص.

ولدى أمير توفيق من زوجته منار عصر ولدين فقط.

ويذكر أن أمير توفيق يتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية، حيث يتولى منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، في شركة الكرة بنادي أهلي جدة السعودي.

أقرأ أيضًا:

ميشيل يانكون يوجه رسالة لمصطفى شوبير بعد أدائه ضد يانج أفريكانز

حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أمير توفيق النادي الأهلي أمير توفيق وزوجته عيد ميلاد زوجة أمير توفيق زوجة أمير توفيق

