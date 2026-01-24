مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

ميشيل يانكون يوجه رسالة لمصطفى شوبير بعد أدائه ضد يانج أفريكانز

كتب - يوسف محمد:

04:42 ص 24/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ميشيل يانكون (1)
  • عرض 13 صورة
    ميشيل يانكون
  • عرض 13 صورة
    ميشيل-يانكون
  • عرض 13 صورة
    ميشيل-يانكون-ومصطفى-شوبير
  • عرض 13 صورة
    ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي
  • عرض 13 صورة
    مران حراس النادي الأهلي تحت اشراف ميشيل يانكون
  • عرض 13 صورة
    ميشيل يانكون والشناوي
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير من عمليات الإحماء قبل مباراة الجيش الملكي
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفى البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، بفوز المارد الأحمر أمس على حساب يانج أفريكانز التنزاني، بمستوى مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق خلال اللقاء.

ونشر يانكون عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له وهو يتابع مباراة الأهلي أمس ووضع قلب أحمر ورمز النسر.

كما أعرب يانكون عن سعادته بالأداء الذي ظهر به مستوى شوبير في المباراة، حيث نشر صورته وكتب: "فخور بك يا أبني".

وظهر شوبير بمستوى مميز في مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني أمس، في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

ويذكر أن ميشيل يانكون كان قد رحل عن النادي الأهلي، في مايو من العام الماضي 2025، بعدما تولى الإسباني خوسيه ريبيرو مهمة المدير الفني للنادي الأهلي، قبل أن يرحل عن الفريق بعد فترة بسيطة.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من إمام عاشور على هدف تريزيجيه الثاني

خبير لوائح يكشف لمصراوي تفاصيل إيقاف قيد الزمالك.. وهل ينتظر توقيع عقوبة تأديبية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميشيل يانكون النادي الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني مصطفى شوبير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معرض القاهرة للكتاب 2026.. أين تذهب غدًا السبت؟
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب 2026.. أين تذهب غدًا السبت؟
"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
أخبار مصر

"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
الجيزة: تحويل مسار خط مياه متعارض مع المونوريل بالعجوزة
أخبار مصر

الجيزة: تحويل مسار خط مياه متعارض مع المونوريل بالعجوزة
أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد أدائه في مباراة يانج أفريكانز
مصراوي ستوري

أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد أدائه في مباراة يانج أفريكانز

الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟