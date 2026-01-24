ميشيل يانكون يوجه رسالة لمصطفى شوبير بعد أدائه ضد يانج أفريكانز

احتفى البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، بفوز المارد الأحمر أمس على حساب يانج أفريكانز التنزاني، بمستوى مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق خلال اللقاء.

ونشر يانكون عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له وهو يتابع مباراة الأهلي أمس ووضع قلب أحمر ورمز النسر.

كما أعرب يانكون عن سعادته بالأداء الذي ظهر به مستوى شوبير في المباراة، حيث نشر صورته وكتب: "فخور بك يا أبني".

وظهر شوبير بمستوى مميز في مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني أمس، في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

ويذكر أن ميشيل يانكون كان قد رحل عن النادي الأهلي، في مايو من العام الماضي 2025، بعدما تولى الإسباني خوسيه ريبيرو مهمة المدير الفني للنادي الأهلي، قبل أن يرحل عن الفريق بعد فترة بسيطة.

