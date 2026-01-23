"قبل مباراة يانج أفريكانز".. ياسر إبراهيم ينشر صورة جديدة مع أبنائه

"بينهم فتوح وإمام عاشور".. 11 صورة لنجوم الأهلي والزمالك في إعلان لشركة

شارك ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له رفقة أبنائه.

ونشر إبراهيم صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أبنائه، ووضع رمز تعبيري قلب.

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ويلاقي النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم الجمعة 23 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول بالمجموعة الثانية بالبطولة، برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين، يليه فريق يانج أفريكانز بنفس الرصيد من النقاط.

أقرأ أيضًا:

"بنت أبوها".. محمد فضل يحتفل بعيد ميلاده ابنته

بعد رفض الأهلي.. ديانج يهدد بالانتقال المجاني إلى فالنسيا.. ما القصة؟