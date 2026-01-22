مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

غزل المحلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
15:00

انجولا

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

جو أهيد إيجلز

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليل

جميع المباريات

إعلان

"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب مصر

كتب : مصراوي

05:34 ص 22/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (5)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (2)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (4)
  • عرض 21 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن (1)
  • عرض 21 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن (2)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (9)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (11)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (10)
  • عرض 21 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن (3)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (8)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (5)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (6)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (7)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (1)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (4)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (3)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (2)
  • عرض 21 صورة
    زوجة حسام حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا تزال أصداء خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وهو يحتل المركز الرابع، تسيطر على الشارع المصري الكبير، خاصة وان الجماهير كان تأمل في عودة الفراعنة لمنصات التتويح وحصد لقب البطولة.

ونشرت دانا آدم زوجة المدير الفني للفراعنة حسام حسن، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتدخل إحدى المتابعات وتهاجمها بقوة هى وزوجها.

حيث علقت إحدى المتابعات على الفيديو وكتبت: "أهي دي يا حسام اللي مودياك في داهية، عليه العوض ومنه العوض فيك يا مصر، يا أحلى اسم في الوجود ياه ياه رع رع".

وردت زوجة حسام حسن، على التعليق وكتبت: "اللهم أنت حسبي ونعم الوكيل".

وكان منتخب مصر الأول بقيادة حسام حين، احتل المركز الرابع في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بعدما تلقى الهزيمة في مباراة تحديد المركز الثالث على يد نيجيريا بركلات الترجيح.

والجدير بالذكر، أن منتخب السنغال نجح في حصد لقب النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز على حساب المغرب في المباراة النهائية، بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"إنهاء تجربة جون"..طارق يحيى ينتقد أوضاع الزمالك ويطالب بقرارات عاجلة

عبد الناصر محمد يكشف موقف سيف فاروق جعفر من الرحيل عن الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن وزوجته منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
Realme تتحدى سامسونج بهاتفها الجديد.. ما مواصفاته وقدرات التصوير؟
أخبار و تقارير

Realme تتحدى سامسونج بهاتفها الجديد.. ما مواصفاته وقدرات التصوير؟
"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب
مصراوي ستوري

"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب
"بعد استغاثة شقيقه بتغيبه".. الداخلية تضبط المتهمين بقتل عامل وسرقة عهدته
حوادث وقضايا

"بعد استغاثة شقيقه بتغيبه".. الداخلية تضبط المتهمين بقتل عامل وسرقة عهدته
بدءًا من اليوم.. السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان
أخبار مصر

بدءًا من اليوم.. السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام