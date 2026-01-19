مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

01:38 ص 19/01/2026

كتب - يوسف محمد:

01:38 ص 19/01/2026
تمكن منتخب السنغال من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب نظيره المنتخب المغربي، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس.

وحقق منتخب السنغال فوزا هاما على حساب أسود الأطلس، بنتيجة هدف دون مقابل، ليتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ أسود التيرانجا، التي يتوج خلالها باللقب، حيث حقق اللقب مرة واحدة من قبل، كانت في عام 2021، على حساب المنتخب المصري في النهائي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والجمهور المصري بشكل كبير، مع هزيمة منتخب المغرب وخسارة لقب كأس أمم أفريقيا 2025.

ولمشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فوز منتخب السنغال أمس والتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، يمكنكم الاطلاع على الألبوم أعلاه:

السنغال والمغرب نهائي أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مباراة السنغال والمغرب بطولة أمم أفريقيا

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025