"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن

تمكن منتخب السنغال من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب نظيره المنتخب المغربي، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس.

وحقق منتخب السنغال فوزا هاما على حساب أسود الأطلس، بنتيجة هدف دون مقابل، ليتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ أسود التيرانجا، التي يتوج خلالها باللقب، حيث حقق اللقب مرة واحدة من قبل، كانت في عام 2021، على حساب المنتخب المصري في النهائي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والجمهور المصري بشكل كبير، مع هزيمة منتخب المغرب وخسارة لقب كأس أمم أفريقيا 2025.

ولمشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فوز منتخب السنغال أمس والتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، يمكنكم الاطلاع على الألبوم أعلاه:

