كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
21:45

ليتشي

4 صور لاحتفال أحمد الجندي وزوجته بتخرجها من كلية الطب

كتب : نهي خورشيد

08:14 م 14/01/2026
احتفل البطل الأولمبي أحمد الجندي، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، بتخرج زوجته مريم عامر لاعبة الخامسي السابقة، من كلية الطب جامعة عين شمس.

ونشر الجندي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لقطات من تخرج زوجته وسط حضور عائلي، مع رسالة خاصة لها:"ألف مبروك حبيبتي الدكتورة/ مريم عامر".

والجدير بالذكر أن أحمد الجندي نجح في حصد ذهبية الخماسي خلال دورة ألعاب باريس الماضية 2024.

أحمد الجندي زوجة أحمد الجندي أحمد الجندي بطل الأولمبياد مريم عامر

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

