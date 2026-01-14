4 صور لاحتفال أحمد الجندي وزوجته بتخرجها من كلية الطب
كتب : نهي خورشيد
عرض 4 صورة
عرض 4 صورة
عرض 4 صورة
عرض 4 صورة
احتفل البطل الأولمبي أحمد الجندي، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، بتخرج زوجته مريم عامر لاعبة الخامسي السابقة، من كلية الطب جامعة عين شمس.
ونشر الجندي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لقطات من تخرج زوجته وسط حضور عائلي، مع رسالة خاصة لها:"ألف مبروك حبيبتي الدكتورة/ مريم عامر".
والجدير بالذكر أن أحمد الجندي نجح في حصد ذهبية الخماسي خلال دورة ألعاب باريس الماضية 2024.