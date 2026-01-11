مباريات الأمس
"مش بنخاف".. أول رد فعل من عمر مرموش بعد فوز مصر على كوت ديفوار

كتب - يوسف محمد:

01:53 ص 11/01/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مرموش (2) (1)
  • عرض 4 صورة
    مرموش (1) (1)
  • عرض 4 صورة
    مرموش (4) (1)

تفاعل عمر مرموش لاعب منتخب مصر، مع فوز الفراعنة على حساب كوت ديفوار أمس، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وكان منتخب مصر، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز أمس، على حساب كوت ديفوار بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، ليضمن الفراعنة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشر مرموش عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له في المباراة وكتب: "مصر مش بتخاف من حد".

وسجل مرموش هدف في فوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس على كوت ديفوار، ليرفع عدد أهدافه في النسخة الحالية من البطولة إلى هدفين، حيث سجل هدف في مرمى وزيمبابوي، في افتتاح مباريات الفراعنة بالبطولة.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

