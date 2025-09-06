"أغلى من عنيا".. 3 صور جديدة من إجازة إمام عاشور وزوجته على البحر

كتب - نهى خورشيد

شارك إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه بصور جديدة رفقة زوجته "ياسمين حافظ" من استمتاعهم بعطلة الصيف على شاطيء البحر.

ونشر عاشور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور رومانسية جديدة له مع زوجته من أمام أحد الشواطئ على أنغام أغنية "أغلى من عنيا".

ويغيب عاشور عن معسكر منتخب مصر الحالي لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في ظل عدم جاهزيته الكاملة بعد إصابته الأخيرة في الكتف، والتي تعرض لها في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية.

وفي سياق متصل، حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً على نظيره إثيوبيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفراعنة لمواجهة بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.