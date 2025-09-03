فاتك زمان.. سلسلة 903 دقيقة.. تخليد مصر لذكرى رحيل الجنرال

كتب - نهى خورشيد

بين الأجيال الكروية القديمة والمعاصرة تمتد فجوة زمنية حافلة بالقصص واللحظات الخالدة داخل المستطيل الأخضر، لحظات قد يعرفها البعض جيداً بينما تغيب عن ذاكرة آخرين.

لذلك تأتي أهمية إعادة التذكير بتلك المحطات التاريخية ليس فقط لتوثيقها، بل أيضاً لتعريف الأجيال الجديدة ببعض ذكريات اللعبة والتي قد تكون ترك بصمة خاصة في سجل كرة القدم عبر العقود.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز أحداث يوم 3 سبتمبر عبر التاريخ..

شهد 3 ديسمبر عام 1972، فوز تاريخي لـيوفنتوس على فيورنتينا بنتيجة 2-1، ولكن أهمية اللقاء لم تتوقف عند النقاط الثلاث، بل كانت نقطة انطلاق لسلسلة دفاعية تاريخية بقيادة الحارس الأسطوري لليوفي دينوزوف.

فبعد تلك المواجهة، بدأت شباك السيدة العجوز رحلة صمود استمرت 903 دقائق متتالية دون استقبال أي هدف، وهو رقم قياسي في موسم 1972-1973 ظل صامداً لأكثر من عقدين حتى كسره سيباستيانو روسي في موسم 1993-1994.

لكن السجل لم يتوقف عند ذلك، إذ عاد جانلويجي بوفون لكسره مرة أخري مع يوفنتوس في موسم 2015-2016، متخطياً حاجز تسع مباريات لزوف وروسي مسجلاً الرقم القياسي الجديد بـ10 مباريات متتالية دون اهتزاز شباكه.

ومن إيطاليا إلى القاهرة، خسرت مصر في مثل هذا اليوم عام 2012 أحد أعظم رموزها الكروية، المدرب الأسطوري للفراعنة محمود الجوهري الذي رحل عن عمر 74 عاماً تراكاً وراءه إرثاً خالداً في تاريخ الكرة المصرية والعربية.

وقاد الجوهري منتخب الساجدين إلى إنجازات تاريخية أبرزها التأهل إلى كأس العالم 1990 بعد غياب 56 عاماً، والتتويج بكأس الأمم الإفريقية، كما لُقّب بالمدرب الاستثنائي كونه الإفريقي الوحيد الذي رفع الكأس القارية لاعباً ومدرباً.

وفي الذكرى الثالثة له، قررت السلطات المصرية إطلاق اسمه على أحد ميادين القاهرة وبالتحديد منطقة مدينة نصر، لتصبح حتي الآن "ميدان الكابتن محمود الجوهري".