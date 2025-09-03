مباريات الأمس
ستوري نجوم كرة القدم.. محمد صلاح في الجيم.. ونجوم الأهلي والزمالك في معسكر الفراعنة

12:01 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    حسام حسن من معسكر منتخب مصر
    زوجة حسام عبد المجيد تنشر صورتهما سويا وتعلق
    زيزو يستعرض مهاراته في معسكر منتخب مصر
    شيكابالا ينشر صورته أثناء وجوده في ناشئين الزمالك
    محمد الشيبي من معسكر منتخب المغرب
    محمد صبحي ينشر صورته من معسكر منتخب مصر
    محمد صلاح بشورت منتخب مصر من صالة الألعاب الرياضية
    مروان عطية من معسكر منتخب مصر
    مصطفى محمد ينشر صورته من معسكر منتخب مصر
    ميدو يحتفي بعودة برنامجه
    ناصر منسي من معسكر منتخب مصر للمحليين
    حسام عبد المجيد ينشر صورته من معسكر منتخب مصر
    إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر
كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر لاعبو منتخب مصر، مروان عطية، زيزو، محمد صبحي، مصطفى محمد، إبراهيم عادل، حسام عبد المجيد، صورهم من معسكر الفراعنة، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

فيما نشر زيزو مقطع فيديو عبر "ستوري إنستجرام"، يستعرض فيه مهاراته في تدريب منتخب مصر، ونشر حسام حسن المدير الفني للمنتخب، صورته من المران.

وشارك المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، متابعيه صورته من معسكر منتخب بلاده، فيما نشر محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، صورته أثناء وجوده في ناشئين الزمالك.

ونشرت زوجة حسام عبد المجيد، صورتهما عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "العمر كله".

وروج أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، لبرنامجه الجديد "أوضة اللبس" المذاع على فضائية النهار.

ونشر محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، صورته من صالة الألعاب الرياضية، وهو يرتدي شورت المنتخب.

ستوري نجوم كرة القدم إنستجرام نجوم كرة القدم محمد صلاح في الجيم معسكر الفراعنة. لاعبو منتخب مصر المغربي محمد الشيبي زوجة حسام عبد المجيد أحمد حسام ميدو
