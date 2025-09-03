كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر لاعبو منتخب مصر، مروان عطية، زيزو، محمد صبحي، مصطفى محمد، إبراهيم عادل، حسام عبد المجيد، صورهم من معسكر الفراعنة، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

فيما نشر زيزو مقطع فيديو عبر "ستوري إنستجرام"، يستعرض فيه مهاراته في تدريب منتخب مصر، ونشر حسام حسن المدير الفني للمنتخب، صورته من المران.

وشارك المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، متابعيه صورته من معسكر منتخب بلاده، فيما نشر محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، صورته أثناء وجوده في ناشئين الزمالك.

ونشرت زوجة حسام عبد المجيد، صورتهما عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "العمر كله".

وروج أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، لبرنامجه الجديد "أوضة اللبس" المذاع على فضائية النهار.

ونشر محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، صورته من صالة الألعاب الرياضية، وهو يرتدي شورت المنتخب.