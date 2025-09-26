"قصص متفوتكش".. وفاة لاعب أرسنال السابق.. وياسين منصور لانتخابات الأهلي

"خدت كل حاجة".. أول تعليق من شريف إكرامي بعد حصد كأس القارات الثلاث

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث توفي الإنجليزي بيلي فيجار اللاعب الأسبق لنادي أرسنال، وطرأت تطورات جديدة على استبعاد إسرائيل من كأس العالم 2026.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

استشهاد لاعب كرة القدم الفلسطيني محمد السطري... ما القصة؟

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد لاعب كرة القدم الفلسطيني محمد السطري، البالغ من العمر 36 عامًا، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظاره الحصول على مساعدات إنسانية في منطقة "الشاكوش" شمال غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حسين محاسب "لمصراوي": تركت الأهلي للاحتراف.. والدوري الويلزي تاريخي

كشف المحترف المصري حسين محاسب لاعب نادي بالا تون الويلزي، سبب رحيله عن النادي الأهلي، وإمكانية عودته للدوري المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الإعتداء على قاصر".. سر التراجع عن اعتقال شخصية بارزة في الدوري الإنجليزي

كشف مسؤول رفيع في الشرطة البريطانية عن السبب الحقيقي وراء التراجع عن اعتقال شخصية بارزة في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وُجهت إليه اتهامات باعتداءات جنسية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وفاة لاعب أرسنال السابق بعد أيام قليلة من إصابته

توفي لاعب كرة القدم الإنجليزي بيلي فيجار، لاعب أكاديمية أرسنال السابق و تشيتشستر سيتي الحالي، عن عمر ناهز 21 عامًا، متأثرًا بإصابة دماغية خطيرة تعرض لها خلال مباراة في دوري "إيسثميان الممتاز"، أحد مستويات الدرجة السابعة في إنجلترا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بسبب النسر".. موقف طريف في مباراة روما ونيس بالدوري الأوروبي (فيديو)

شهدت مباراة نيس الفرنسي وروما الإيطالي، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء 24 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي، موقفًا طريفًا أثار تفاعل الجماهير داخل الملعب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ترامب يتحرك لمنع استبعاد إسرائيل من مونديال 2026

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منع حظر مشاركة إسرائيل في كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد مطالبة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كلًّا من الفيفا واليويفا بتعليق عضوية الدولة العبرية على خلفية جرائم الإبادة الجماعية في غزة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الاتحاد الدولي لكرة القدم يكشف عن تمائم كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التمائم الخاصة لبطولة كأس العالم المقبل 2026، المقرر إقامته في "أمريكا، كندا والمكسيك".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أسطورة".. أول تعليق من مدحت شلبي بعد تصريحاته تجاه محمود الخطيب

رد الإعلامي مدحت شلبي مقدم البرامج، على الهجوم القوي الذي تعرض له خلال الساعات الماضية، من جانب عدد من جماهير الأهلي، بعد تصريحاته الأخيرة ضد رئيس النادي محمود الخطيب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ثنائي جمعته صدفة عجيبة".. لاعبون مصريون تزوجوا من المستطيل الأخضر

في عالم كرة القدم، لا تقتصر الحكايات على الأهداف والانتصارات فقط، بل تمتد أحيانًا إلى خارج المستطيل الأخضر، حيث تتحول الزمالة والاحترام المتبادل إلى قصص حب تنتهي بالزواج، ومع تطور كرة القدم النسائية في مصر، بدأنا نسمع عن "ثنائيات كروية" ارتبطت داخل الملعب وخارجه، جمعهم الشغف ذاته، وتوحدت أهدافهم في الحياة والرياضة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل ينافس عن الخطيب؟.. ياسين منصور يجهز قائمة قوية لانتخابات الأهلي

كشف مصدر مطلع، موقف رجل الأعمال، ياسين منصور، من الترشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة، على منصب رئيس النادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل لينا خضري .. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زيجات كريم بنزيما؟

تصدرت الممثلة الفرنسية صاحبة الأصول الجزائرية لينا خضري، عناوين الصحف بشكل كبير خلال الفترة الماضية بعد إعلان خبر زواجها من النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية هو الآخر كريم بنزيما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا