"خدت كل حاجة".. أول تعليق من شريف إكرامي بعد حصد كأس القارات الثلاث

كتب - محمد القرش:

علق شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على الفوز بكأس القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ"، بعد الفوز على أهلي جدة بثلاثية دون رد.

ونشر شريف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" صورة مع الكأس، وعلق: "الوحيده اللي كانت ناقصة و دلوقتي اتحققت".

واختتم: "الحياة مبتديش للواحد كل حاجة، بس في الكورة، الحمد لله أنا خدت كل حاجة".

وكان شريف إكرامي حقق 22 بطولة مع الأهلي، ما بين دوري أبطال أفريقيا ودوري وكأس محلي، وسوبر أفريقي.

ويلاقي بيراميدز المنتصر من ديربي الأمريكتين الذي سيقام يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، في المواجهة الثالثة.

وتقام مواجهة ديربي الأمريكتين بين فريق كروز أزول الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف 2025، وبطل كأس ليبرتادوريس 2025 من اتحاد أمريكا الجنوبية والذي سيتم تأكيده في 29 نوفمبر.