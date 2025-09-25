قبل لينا خضري .. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زيجات كريم بنزيما؟

كتب - يوسف محمد:

تصدرت الممثلة الفرنسية صاحبة الأصول الجزائرية لينا خضري، عناوين الصحف بشكل كبير خلال الفترة الماضية بعد إعلان خبر زواجها من النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية هو الآخر كريم بنزيما.

واحتفل صاحب الكرة الذهبية لعام 2022، بحفل زفافه على الممثلة الجزائرية، في يوليو الماضي 2025، في حفل بسيط شهد حضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.

وعلى الرغم من الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها النجم الفرنسي، إلا أنه كان حريصًا على إقامة حفل بسيط يضم عدد قليل من الأصدقاء وأفراد العائلة، ولكن هذا الأمر أثار الكثير من الجدل من قِبل الجماهير، لمعرفة أبرز المعلومات عن الجانب العائلي في حياة بنزيما.

زوجات وعلاقات كريم بنزيما

إعلان خبر زواج لينا خضري من كريم بنزيما، أعاد إلى الأذهان زيجات بنزيما في وقت سابق، حيث دائما ما كانت حياة النجم الفرنسي العائلية محط اهتمام كبير من الجماهير المختلفة.

واحتفل صاحب الـ 37 عاما بحفل زفافه للمرة الأولى، من ممرضة تدعى كلوي دو لونييه، علاقتهما معا بدأت منذ عام 2013، أنجبت منه طفلين وهما ابنته "ميليا" ثم ابنه "نوري، قبل أن يتم الانفصال بينهما.

الزيجة الثانية لكريم بنزيما، كانت من عارضة الأزياء الفرنسية كورا جوتيه، التي أنجبت له ابنه إبراهيم، قبل أن ينفصلا في عام 2023.

وبخلاف الزيجات المعروفة للنجم الفرنسي، إلا أن اسمه ارتبط بالكثير من العلاقات الغرامية المختلفة، حيث ارتبط اسمه بعارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا والتي ظهرت معه في حفل الكرة الذهبية عام 2022.

