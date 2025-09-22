كتب - محمد القرش:

طالب التوأم حسام وإبراهيم حسن، الشعب المصري بالدعاء لمحمد صلاح، لحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025 التي تقام اليوم الإثنين.

وكتب التوام على الحساب الخاص على منصة "إنستجرام": "قياساً بالصعوبات التي واجهها طوال مشواره فهو يستحقها، قياساً بحجم التحديات التي تغلب عليها فهو يستحقها".

وأضاف: "قياساً بسنوات من التألق والتميز والإبداع في أقوى دوري في العالم فهو يستحقها، فمن الصعب أن تصل للقمة ولكن كل الصعوبة تكمن في الاستمرار على القمة".

وواصل: "قد وصل للقمة واستمر عليها لسنوات طويلة بفضل الله أولا ثم موهبته واجتهاده وإصراره، حتى أصبح نموذجاً يحتذي لكل الباحثين عن النجاح".

واختتم: "فهل آن الآوان أن تنصفه كرة القدم وينصفه من بيدهم اختيار الفائز؟، دعواتنا ودعوات كل المصريين وكل جمهور صلاح حول العالم بأن يكون صلاح هو الفائز بالكرة الذهبية لتكون خير تتويج لمسيرة لاعب عظيم قد لا يتكرر مرة أخري في تاريخنا الكروي المصري والعربي والأفريقي بل والعالمي".