مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

طلب خاص من الشعب المصري.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يدعم صلاح لتحقيق التاريخ

12:08 م الإثنين 22 سبتمبر 2025

محمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

طالب التوأم حسام وإبراهيم حسن، الشعب المصري بالدعاء لمحمد صلاح، لحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025 التي تقام اليوم الإثنين.

وكتب التوام على الحساب الخاص على منصة "إنستجرام": "قياساً بالصعوبات التي واجهها طوال مشواره فهو يستحقها، قياساً بحجم التحديات التي تغلب عليها فهو يستحقها".

وأضاف: "قياساً بسنوات من التألق والتميز والإبداع في أقوى دوري في العالم فهو يستحقها، فمن الصعب أن تصل للقمة ولكن كل الصعوبة تكمن في الاستمرار على القمة".

وواصل: "قد وصل للقمة واستمر عليها لسنوات طويلة بفضل الله أولا ثم موهبته واجتهاده وإصراره، حتى أصبح نموذجاً يحتذي لكل الباحثين عن النجاح".

واختتم: "فهل آن الآوان أن تنصفه كرة القدم وينصفه من بيدهم اختيار الفائز؟، دعواتنا ودعوات كل المصريين وكل جمهور صلاح حول العالم بأن يكون صلاح هو الفائز بالكرة الذهبية لتكون خير تتويج لمسيرة لاعب عظيم قد لا يتكرر مرة أخري في تاريخنا الكروي المصري والعربي والأفريقي بل والعالمي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح حسام حسن صلاح الكرة الذهبية الكرة الذهبية 2025 التوأم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة