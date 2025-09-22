"قصص متفوتكش".. رسالة من زوجة إبراهيم شيكا.. وهجوم جماهير الأهلي على تريزيجيه

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم نادي الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة نجم الأهلي السابق محمد بركات.

وشارك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، متابعيه على "إنستجرام"، صورة له من داخل صالة الجيم.

ومن جانبه نشر حسام عاشور قائد الأهلى السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل سيارته.

وقام رضا سليم لاعب الأهلي السابق، بمشاركة متابعيه على "إنستجرام"، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

وعلى الجانب الآخر، نشر خوان بيزيرا لاعب الزمالك صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

