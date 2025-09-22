مباريات الأمس
ستوري نجوم كرة القدم.. بركات وشيكابالا.. الحضري في الجيم.. وحسام عاشور داخل سيارته

01:42 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم نادي الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة نجم الأهلي السابق محمد بركات.

وشارك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، متابعيه على "إنستجرام"، صورة له من داخل صالة الجيم.

ومن جانبه نشر حسام عاشور قائد الأهلى السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل سيارته.

وقام رضا سليم لاعب الأهلي السابق، بمشاركة متابعيه على "إنستجرام"، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

وعلى الجانب الآخر، نشر خوان بيزيرا لاعب الزمالك صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ستوري نجوم كرة القدم علي معلول شيكابالا وبركات حسام عاشور شريف إكرامي
