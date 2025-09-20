"بتمنى الموت".. رسالة قوية من زوجة إبراهيم شيكا

أحمد الشيخ يوثق أول يوم دراسة لابنته (صور)

كتب - نهى خورشيد

نشرت هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الأسبق، رسالة قوية وغامضة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور وإنستجرام.

وكتبت هبة عبر خاصية "الاستوري" مساء الجمعة:"الواحد بقى يتمنى الموت من كل قلبه، يا رب، بحق المغرب، أكون أول جنازة خارج بيتنا؟ الدنيا ضيقة أوي على اللي زيّي، يا رب".

وكانت والدة إبراهيم شيكا صرحت في وقت سابق عن رغبة هبة التركي في الزواج من صديق ابنها الراحل "إسلام رضا".

يذكر أن إبراهيم شيكا توفي في شهر إبريل الماضي، بعد معاناته من مرض سرطان المستقيم.