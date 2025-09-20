مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

"بتمنى الموت".. رسالة قوية من زوجة إبراهيم شيكا

01:17 ص السبت 20 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

نشرت هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الأسبق، رسالة قوية وغامضة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور وإنستجرام.

وكتبت هبة عبر خاصية "الاستوري" مساء الجمعة:"الواحد بقى يتمنى الموت من كل قلبه، يا رب، بحق المغرب، أكون أول جنازة خارج بيتنا؟ الدنيا ضيقة أوي على اللي زيّي، يا رب".

وكانت والدة إبراهيم شيكا صرحت في وقت سابق عن رغبة هبة التركي في الزواج من صديق ابنها الراحل "إسلام رضا".

يذكر أن إبراهيم شيكا توفي في شهر إبريل الماضي، بعد معاناته من مرض سرطان المستقيم.

رسالة من زوجة إبراهيم شيكا هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا الراحل إبراهيم شيكا لاعب هبة التركي على إنستجرام
