"عمري ما ندمت على قرار".. زوجة النني الأولي تثير الجدل برسالة غامضة في

ودعت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني والمصنفة الثانية عالميا، بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025، من الدور ربع النهائي على يد مواطنتها فيروز أبو الخير، المصنفة الحادية عشرة عالميًا، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

وتلقت الشربيني الهزيمة أمام فيروز أبو الخير، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، بواقع 11-8 / 8-11 / 9-11 / 11-8 / 11-5 في مباراة قوية استغرقت 64 دقيقة.

ومثل خروج الشربيني واحدة من أقوى مفاجآت البطولة، بل وصدمة كبيرة للكثير من المتابعين، حيث تعد الشربيني واحدة من أفضل لاعبات الإسكواش على مستوى العالم والذين تمكنوا من حصد الكثير من الألقاب وتحقيق إنجازات كبيرة ومنها حصد لقب العالم للاسكواش في 7 مناسبات مختلفة.

معلومات عن عائلة نور الشربيني

وتبلغ الشربيني من العمر 29 عاما، فهى من مواليد نوفمبر عام 1995.

ولعبت عائلة نور الشربيني، دورا كبيرا في مسيرتها بلعبة الإسكواش حتى واحدة من نجوم اللعبة على مستوى العالم، بشكل خاص والدها الذي يمثل الداعم الأكبر لها في مسيرتها، فهو يحرص دائما على التواجد في أغلب البطولات والمنافسات التي تخوضها نجمة الاسكواش المصرية.

وسبق وقالت الشربيني في تصريحات صحفية: "أن والدها يعد المعلم الأفضل لها، ووجوده بجوارها يمنحها قدر كبير من الراحة والثقة".

وشقيق نور الشربيني، يدعى عمر الشربيني والذي يعمل في منصب السكرتير التنفيذي داخل الاتحاد الإماراتي للاسكواش، وتم تعيينه في هذا المنصب، في أغسطس من العام الماضي 2024.

والشربيني متزوجه من عمرو الحلو، لاعب كرة اليد السابق بنادي سبورتنج السكندري، بالإضافة إلى عمله في الوقت الحالي بمجال دراسته وهو طب الأسنان.

واحتفلت الشربين بحفل زفافها على عمرو الحلو، في 13 يوليو من عام 2024، بعد فترة خطوبة استمرت لمدة تقترب من العامين.

ووالدة عمرو الحلو، زوج نجمة الاسكواش المصرية نور الشربيني، تعمل كطبيبة أيضًا، لكنها تعمل كطبيبة نساء وتوليد.

أرقام قياسية في مسيرة نور الشربيني

وتمتلك صاحبة الـ 29 عاما، العديد من الألقاب التاريخية في مسيرتها، إذا تعد أول لاعبة تصعد إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش، في 9 مناسبات وتمكنت من حصد 7 ألقاب.

وسجلت الشربيني رقما تاريخيا، باعتبارها أول لاعبة مصرية تتوج ببطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش تحت 13 عاما، في عام 2009 بعد الفوز على نوران جوهر في النهائي.

والجدير بالذكر أن الشربيني تعد أصغر لاعبة مصرية في التاريخ، تدخل ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات في الإسكواش في التصنيف العالمي للاسكواش.

أقرأ أيضًا:

٤ غيابات بصفوف الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي .. ما الأسباب؟



"وقف التعامل و10 عروض لإمام عاشور".. آدم وطني يرد عبر مصراوي على أزمته مع الأهلي