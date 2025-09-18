"عمري ما ندمت على قرار".. زوجة النني الأولي تثير الجدل برسالة غامضة في

حقق فريق ليفربول فوزا قاتلا على حساب نظيره أتليتكو مدريد الإٍباني أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة ليفربول وأتلتيكو تألق النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، الذي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وسجل صلاح العديد من الأرقام القياسية في مباراة الأمس، حيث الانفراد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 52 هدفا، بفارق هدف عن صاحب المركز ال11 تيري هنري لاعب أرسنال السابق وصاحب الـ 51 هدفا.

كما نجح صلاح، أن يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل هدف ويصنع آخر، في أول 6 دقائق من مباراة، لفريق إنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز ليفربول على حساب نظيره أتليتكو مدريد، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

