والدته عملت خادمة وطاهية.. كريستيانو رونالدو من الفقر إلى الثراء

06:00 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

لم يصبح كريستيانو أسطورة بين عشية وضحاها، حيث اتخذ قرارات غيّرت حياته، وقرر أن يصبح أفضل لاعب في العالم رغم نشأته في جزيرة ماديرا النائية في البرتغال، لعائلة تكافح لكسب قوت يومها، حيث كان والده يعاني من إدمان الكحول.

وكانت والدة رونالدو المعيلة الوحيدة للعائلة، والتي ضمنت استقرارهم المالي، حيث كانت تعمل طاهية وخادمة.

وبسبب ظروفهم المادية الصعبة، تقاسم أشقاؤه الثلاثة غرفة واحدة في طفولته، ورغم نشأته في عائلة غير مستقرة ماليا، إلا أنه وجد وقتا لتحقيق أحلامه وممارسة الرياضة التي أحبها.

كان رونالدو عاشقا لكرة القدم، لدرجة أنه عندما لم يكن بمقدورهم شراء كرة، كان يصنع واحدة من الخرق والزجاجات.

والتحق البرتغالي بفريقين للهواة في الجزيرة، وبعد تألقه أُتيحت له فرصة الالتحاق بنادي سبورتينج لشبونة، لكن هذا لم يأت دون تضحيات، ففي سن الحادية عشرة، اضطر إلى اتخاذ قرار مغادرة منزله وعائلته، وقادة هذا القرار إلى تحقيق حلمه.

وخلال 6 سنوات فقط، قادته موهبته والتزامه بالتدريب و تركيزه في الملعب إلى أن يصبح أصغر لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد.

وفي عام 2009، انضم رونالدو إلى ريال مدريد، ليبدأ رحلته في صناعة التاريخ مع الملكي، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس في عام 2018.

ومر كريستيانو على مانشستر يونايتد في فترة ثانية قصيرة، قبل أن ينتقل إلى نادي النصر السعودي في موسم 2023، حيث وصل عقده 15 مليون يورو شهريا.

كريستيانو رونالدو قصة رونالدو والد رونادو والدة رونالدو صور رونالدو ريال مدريد النصر
