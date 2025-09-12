مع زوجته ونجله.. أحمد فتحي يؤدي مناسك العُمرة (صور)

أدى أحمد فتحي النجم الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، مناسك العمرة مع زوجته ونجله.

ونشر أحمد فتحي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" صور له مع نجله وزوجته أثناء تأدية مناسك العُمرة، وعلق: "عمرة وراحة قلب، الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه".

ويعد أحمد فتحي أحد أساطير الكرة المصرية، حيث سبق أن فاز بثلاث بطولات كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر.

وحصد 22 بطولة مع النادي الأهلي، ما بين الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

