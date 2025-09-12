مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

إعلان

مع زوجته ونجله.. أحمد فتحي يؤدي مناسك العُمرة (صور)

02:26 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد فتحي وزوجته أثناء تأدية مناسك العمرة
  • عرض 5 صورة
    أحمد فتحي وزوجته أثناء تأدية مناسك العمرة (1)
  • عرض 5 صورة
    أحمد فتحي وزوجته أثناء تأدية مناسك العمرة (3)
  • عرض 5 صورة
    أحمد فتحي ونجله أثناء تأدية مناسك العمرة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أدى أحمد فتحي النجم الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، مناسك العمرة مع زوجته ونجله.

ونشر أحمد فتحي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" صور له مع نجله وزوجته أثناء تأدية مناسك العُمرة، وعلق: "عمرة وراحة قلب، الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه".

ويعد أحمد فتحي أحد أساطير الكرة المصرية، حيث سبق أن فاز بثلاث بطولات كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر.

وحصد 22 بطولة مع النادي الأهلي، ما بين الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

عنصرية وقتل والديها.. لاجئات أفغانيات يحاربن الألم بكرة القدم

قصص متفوتكش.. قرار مفاجئ من الخطيب.. والأسماء المرشحة لرئاسة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد فتحي الأهلي منتخب مصر مناسك العمرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* أبرز 11 قرارًا من وزارة التعليم لضبط العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد