كتب - نهى خورشيد

حرصت سلمى ابنة الراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، على إحياء ذكرى وفاته.

وكتبت سلمى عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" اليوم الخميس:"11-9.. النهاردة فاتت سنة كاملة يا بابي، سنة تقيلة أوي عليا، أوحش يوم، وسنة هيعدى عليا، سنة من غير ضحكتك وصوتك وحضنك اللي كان أمان الدنيا فيه، عمرك ما غبت عن بالي لحظة، وفاتك كانت صدمة كسرتني أوي".

وأضافت ابنة إيهاب جلال:"من يوم ما مشيت يا بابي، كل حاجة حلوة راحت معاك، غيابك كشف قد إيه كنت أمانا وسندنا، عدت سنة وإحنا بنضحك قدام الناس، وبننهار جوانا، سنة بعيش فيها شكلي طبيعي، بس الحقيقة إني مش زي ما كنت".

وتابعت سلمى:"كل يوم بفتكرك، وبفتكر كل لحظة حلوة عشتها معاك، وبقول لنفسي إني محفوظة إني بنتك، كنت أمنيتي تبقى جنبي كل يوم، حضنك اللي بيطمن، ضحكتك اللي بتفرحني، ونصايحك اللي بتهون بيها كل حاجة صعبة، وحشتني أكتر من أي حاجة في الدنيا".

وأكملت:"لسه قلبي مستني اليوم اللي هنتقابل فيه تاني، يوم ما يجمعنا ربنا في جنته، ونعيش بلا فراق ولا وجع، وما نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، راضية يا رب، ومؤمنة بقضائك".

وأتمت تدوينتها بـ:"اللهم ارحم أبى برحمة واسعة، واغفر له، واجعل مثواه الجنة، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجمعني به في الفردوس الأعلى.. بحبك أوي".