مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"حضور الجارحي وقنديل".. غياب مجلس إدارة الزمالك في حفل زفاف ابنة أحمد سليمان

كتب - يوسف محمد:

11:36 م 21/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (7)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (5)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (2)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (3)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (8)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (4)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (1)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (10)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (11)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (6)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (12)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (11)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (12)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (9)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (10)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف بنتايك (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحتفل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بحفل زفاف ابنته من محمود بنتايك الظهير الأيسر للفارس الأبيض.

وشهد حفل زفاف ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، غياب تام لأعضاء مجلس إدارة النادي الزمالك، فيما حضر عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وفي المقابل حرص الثنائي محمد الجارحي وطارق قنديل أعضاء مجلس إدارة الأهلي، على حضور حفل زفاف ابنة أحمد سليمان وتهنئته بهذه المناسبة.

وبخلاف أعضاء مجلس إدارة الأهلي حضر عدد من نجوم المارد الأحمر السابقين حفل الزفاف أيضًا، من بينهم حمادة صدقي ووائل جمعة.

ويذكر أن حفل زفاف منتخب ابنة أحمد شليمان، شهد حضور عدد من نجوم الفارس الأبيض السابق وعلى رأسهم فاروق جعفر، بالإضافة إلى كريم حسن شحاتة نجل أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة.

أقرأ أيضًا:

النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

رسميا.. تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حفل زفاف بنتايك محمود بنتايك نادي الزمالك النادي الأهلي أعضاء مجلس إدارة الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات