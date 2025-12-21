أول صور من حفل زفاف محمود بنتايك على ابنة أحمد سليمان

يحتفل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بحفل زفاف ابنته من محمود بنتايك الظهير الأيسر للفارس الأبيض.

وشهد حفل زفاف ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، غياب تام لأعضاء مجلس إدارة النادي الزمالك، فيما حضر عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وفي المقابل حرص الثنائي محمد الجارحي وطارق قنديل أعضاء مجلس إدارة الأهلي، على حضور حفل زفاف ابنة أحمد سليمان وتهنئته بهذه المناسبة.

وبخلاف أعضاء مجلس إدارة الأهلي حضر عدد من نجوم المارد الأحمر السابقين حفل الزفاف أيضًا، من بينهم حمادة صدقي ووائل جمعة.

ويذكر أن حفل زفاف منتخب ابنة أحمد شليمان، شهد حضور عدد من نجوم الفارس الأبيض السابق وعلى رأسهم فاروق جعفر، بالإضافة إلى كريم حسن شحاتة نجل أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة.

