يمتلك مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي ومنتخب مصر، جماهيرية وشعبية كبيرة في الكرة المصرية، نظرا لما يقدمه اللاعب خلال الفترة الماضية، سواء مع ناديه الفرنسي أو خلال تواجده ضمن صفوف نادي الزمالك قبل احترافه.

والجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها المهاجم المصري، جعلته دائما محل اهتمام الكثير من الجماهير، يرغبون في الإطلاع على كافة الاخبار المتعلقة به، سواء كانت أخبار تتعلق بمشواره الرياضي أو مرتبطة بالجانب الشخصي والعائلي.

أبرز المعلومات عن عائلة مصطفى محمد

ويحرص دائما مهاجم منتخب مصر على جعل حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء بقدر الإمكان، لذا لا تتوفر الكثير من المعلومات عن الجانب الشخصي والعائلي لدى نجم الفراعنة.

ويبلغ مصطفى محمد من العمر 27 عاما، فهو من مواليد نوفمبر عام 1997، بمحافظة الجيزة.

وعلى الرغم من قلة المعلومات عن عائلة مصطفى محمد، إلا أنه كان حريص من قبل على إبراز دور والده معه في مشواره بكرة القدم، حيث قال في تصريحات تليفزيونية سابقة: "والدي كان من أسباب ممارستي كرة القدم بشكل كبير".

وأضاف: "والدي اصطحبي إلى اختبارات فريق مزارع دينا، وحينما نزلت إلى الملعب لم يختارني المدرب، فذهب والدي إليه وقال له، جربه مرة آخرى فأنت لم تشاهده بشكل دقيق وبالفعل تم اختياري في المرة الثانية".

وعن تعلقه لوالدته يقول مصطفى محمد: "والدي بالنسبة لي كل شيئ في حياتي، ربنا يخليهالي ويباركلي فيها ويخليلي دعواتها باستمرار".

ولا يعلم الكثير من جماهير ومحبي الكرة المصرية، أن نجم هجوم نادي الزمالك السابق ونانت الحالي، الذي دائما ما تتغنى به الجماهير البيضاء مصطفى محمد، والده محمد أحمد كان أحد مشجعي النادي الأهلي قبل انضمام نجله إلى القلعة البيضاء".

وقال والد مصطفى محمد في تصريحات تليفزيونية سابقة: "أنا أهلاوي، ولكن بعد انتقال نجلي إلى الزمالك بدأت في تشجيع الفارس الأبيض، لكن مصطفى يعشق الزمالك منذ طفولته ويحب عمرو زكي بشكل كبير".

زوجة مصطفى محمد وأبنائه

ومصطفى محمد متزوج من سيدة تدعى حياة سلامة، الثنائي احتفل بزفافهما في يونيو من عام 2020، بعد عامين من خطبتهما.

وأنجب محمد من زوجته حياة سلامة طفلين، هما "عدي ونوح".

