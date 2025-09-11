كتب - محمد عبد السلام:

كشفت صور من منزل نجم إنتر ميامي، ليونيل ميسي، في ولاية فلوريدا الأميركية، جوانب من أسلوب الحياة الفاخر الذي يعيشه بطل العالم مع منتخب الأرجنتين لعام 2022، والحائز على 8 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم.

فبعد أن قضى الأشهر الأولى من إقامته في ميامي داخل شقة فاخرة تقدر قيمتها بـ9 ملايين دولار، وتقع على بعد دقائق من "الشاطئ الذهبي"، اشترى ميسي وزوجته أنتونيلا قصرًا واسعًا بقيمة تقارب 11 مليون دولار في منطقة "فورت لودرديل".

يقع القصر، الذي تبلغ مساحته حوالي 32 ألف قدم مربع (ما يعادل نحو 3 آلاف متر مربع)، داخل مجمع سكني فاخر يعرف باسم "باي كولوني"، في أحد الأحياء الراقية شمال فورت لودرديل، ويطل مباشرة على شاطئ البحر.

يبعد المنزل حوالي 15 دقيقة فقط بالسيارة عن ملعب إنتر ميامي وقاعدة تدريبات الفريق، كما يضم مرفأين خاصين للقوارب، بالإضافة إلى مسبح فخم يمتد على حافة الماء.

المنزل يتكون من طابقين ويضم 8 غرف نوم و10 حمامات، بمساحة مبنية تصل إلى نحو 10,500 قدم مربع، ويحتوي أيضًا على منتجع صحي (سبا)، وصالة لياقة بدنية، وسينما منزلية، وجناح فاخر لكبار الضيوف، بالإضافة إلى شرفة واسعة تطل على خليج فورت لودرديل.

كما يوفر القصر وسائل ترفيه عديدة مثل ملعب غولف مصغر، وأجهزة لمحاكاة سباقات السيارات، ما يجعل منه مكانًا مثاليًا للاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع العائلة.

منذ انتقال ميسي إلى القصر الجديد، أصبح منزله نقطة جذب للزوار والسكان المحليين، حيث يتوافد كثيرون بالقوارب لإلقاء نظرة على مقر إقامة قائد المنتخب الأرجنتيني.

بحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الصفقة حوالي 10.75 مليون دولار، وتم تسجيل العقار باسم ميسي في يوليو الماضي بعد انتقاله للعيش في ولاية "صن شاين" مع أسرته، تزامنًا مع انضمامه إلى نادي إنتر ميامي.

وقد مثل عائلة ميسي في الصفقة كل من صامويل ودونا سيمبكين، من شركة "كومباس فلوريدا" العقارية، تجدر الإشارة إلى أن القصر بني في الأصل عام 1988، وتم تحديثه ليناسب أرقى معايير الرفاهية والراحة.