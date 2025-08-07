مباريات الأمس
إعلان

"يا خوفي".. رئيس قناة الأهلي السابق يثير الجدل بتعليقه على تصريحات مدرب الزمالك

02:36 ص الخميس 07 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

أثار محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية، من خلال منشور قام به عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعقيبا على تصريحات بانيك فيريرا المدير الفني للزمالك.

وكان فيريرا تحدث في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس، قبل مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة، أن الجميع سيرى بعد أشهر قليلة مدى استفادة نادي الزمالك من الصفقات التي أبرمها، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلق العدل على هذه التصريحات من خلال حسابه الرسمي على "فيس بوك"، حيث كتب: "يا خوفى لا يطلع فى الاخر حمل كاذب، 9 شهور ماينفعش يبقى ابن 7".

ويفتتح نادي الزمالك، مبارياته في بطولة الدوري المصري غدا الجمعة 8 أغسطس الجاري، بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر، أن هذه المباراة ستكون المباراة الرسمية الأولى، للمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك، بعدما تولى قيادة الفريق في يوليو الماضي.

محمد العدل يانيك فيريرا نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك موعد مباراة الزمالك وسيرامكيا
