كهربا يحيي ذكرى أمح الدولي بهذه الصورة

القاهرة - مصراوي

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع صديقه الراحل أمح الدولي.

وعلق كهرباء على الصورة قائلا: "وحشتني ياحبيبي وحشتني أيامنا و قعدتنا ربنا يرحمك ياقلبي"

ويذكر أن كهربا قد غادر صفوف النادي الأهلي في 19 يناير 2025، منتقلا إلى نادي الاتحاد الليبي، بعدما خاض مع الأهلي 148 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وصنع 22 آخرين.

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد الليبي، شارك كهربا في 15 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.