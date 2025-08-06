13 صور لزوجة عمرو السولية رفقة بناتها ونجم الأهلي السابق يعلق

كتب - يوسف محمد:

شاركت هدير مندور زوجة نجم النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي عمرو السولية، متابعيها فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" رفقة أبنائها.

ونشرت مندور فيديو عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أبنائها وهى تقوم ببعض الألعاب الترفيهية، كتبت: "لا أعتقد أن طفلي الداخلي لن يخرج أبدًا".

وعلق عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، على فيديو زوجته، من خلال وضع رمز تعبيري قلوب.

وكان عمرو السولية، انتقل إلى فريق سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر قادما بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

والجدير بالذكر أن عمرو السولية، شارك خلال الموسم الماضي رفقة النادي الأهلي قبل الرحيل عن الفريق، في 27 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين ولم يصنع أي هدف.

