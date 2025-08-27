كتب - يوسف محمد:

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على حكم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد أسندت مهمة إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، إلى الحكم الإسباني خافيير روخاس.

من هو خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

ويبلغ خافيير روخاس، من العمر 34 عاما، فهو من مواليد 22 يونيو عام 1991 وبدأ مسيرته التحكيمية في عام 2013 بدوري الدرجة الثانية الإسباني، قبل أن يدير مباريات الدوري الإسباني بداية من عام 2017.

وعلى الرغم من سن روخاس الصغير، إلا أنه تمكن من حصد العديد من الجوائز خلال مسيرته، أبرزها الحصول على جائزة أفضل حكم بموسم 2020-2021 المقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية، بالإضافة إلى التتويج بجائزة أفضل حكم في الدوري الإسباني.

وروخاس ليس بغريب على الكرة المصرية، حيث سبق له إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم قبل الماضي ببطولة الدوري، التي انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخافيير روخاس أدار خلال الموسم الماضي في مختلف البطولات، 33 مباراة أظهر خلالهم 116 بطاقة صفراء، 9 بطاقات حمراء، بالإضافة إلى احتساب 11 ركلة جزاء.

وفي ظل مسيرة روخاس التدريبية الناجحة، إلا أنه في عام 2022 كان قريب من اعتزال التحكيم بشكل نهائي، عقب تعرضه لأزمة صحية، أبعدته عن الملاعب لمدة سبعة أشهر، إلا أنه تمكن من تخطي هذه الأزمة والاستمرار في مسيرته الناجحة بكرة القدم.

وبعيدا عن مجال التحكيم، تخرج روخاس من جامعة إيزابيلا الأولى في إسبانيا، بشكل خاص من كلية علم النفس.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز، في بطولة الدوري المصري يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل المارد الأحمر مباراة بيراميدز المقبلة يوم السبت المقبل، وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر بجدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

