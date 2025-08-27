القاهرة - مصراوي

لقي لاعب كرة القدم الإكوادوري ماركوس أولميدو، البالغ من العمر 26 عامًا، مصرعه في حادث سير مأساوي صباح الأحد، الموافق 24 أغسطس، وذلك إثر تصادم مباشر بين سيارتين على الطريق السريع في منطقة كوينينديه بالإكوادور، وسبب الحادث أن ماركوس كان نائما وهو سائق مما أسفر الحادث عن وفاة رجلين آخرين، يبلغان من العمر 30 و34 عامًا.

مصرع ماركوس أولميدو في حادث سيارة

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة شاحنة تصطدم بسرعة بسيارة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس، ورغم سرعة استجابة فرق الطوارئ ووصولها إلى موقع الحادث، إلا أنه لم يكن بالإمكان إنقاذ أي من الضحايا.

ماركوس أولميدو، المنحدر من مدينة جواياكيل، كان أبًا لطفل يدعى ليماركوس يبلغ من العمر ثلاث سنوات، من زوجته إيفلين كلافيجو، وفي منشور مؤثر على فيسبوك، قالت إيفلين: "من عرف ماركوس يعرف كم كان رائعًا بشخصيته، علمني أن على المرء دائمًا أن يعطي مما يملك، لا مما يتبقى لديه".

وأضافت في منشور آخر: "الآن، تقع على عاتقي مسؤولية تربية ابننا، ومنحه ما يحتاج إليه دائمًا: التعليم، والمأوى، والقيم، والتوجيه".

وتابعت: "ماركوس كان يخشى أن يعهد بابنه البكر لأي شخص آخر، لذا كرست نفسي لابننا ليماركوس، وها أنا أكتب هذه السطور وقلبي محطم إلى ألف قطعة".

وفي رسالة حزينة أخرى، كتبت: "كيف يمكنني تجاوز حب حياتي كيف أشرح لابننا ما حدث الألم يعتصر قلبي ويمزق روحي ارقد بسلام يا حبيبي الجميل".

كان أولميدو قد انضم إلى نادي موشوك رونا، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإكوادوري، في يونيو 2025، وشارك في أربع مباريات فقط مع الفريق، وكان مدرجًا في قائمة الفريق لمواجهة ناديه السابق CD Macará يوم السبت 23 أغسطس، لكنه بقي على مقاعد البدلاء.

وقد نعى نادي موشوك رونا لاعبه الراحل عبر منشور على حسابه الرسمي في إنستجرام، أرفقه بصورة لأولميدو بشريط أسود، وجاء فيه: "ببالغ الحزن نبلغكم بوفاة لاعبنا العزيز ماركوس أولميدو، نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وأحبائه في هذا المصاب الجلل رحمه الله يا ماركوس".

من هو ماركوس أولميدو؟

أولميدو كان يشغل مركز لاعب وسط دفاعي، وبدأ مسيرته الاحترافية عام 2017 لعب لعدة أندية بارزة في الإكوادور، من بينها ليغا دي كيتو وإل ناسيونال، وترك بصمة واضحة في كليهما، وقد وصفه متحدث باسم نادي إل ناسيونال بأنه "محارب ترك أثرًا خالدًا في تاريخ النادي، وجلب لنا المجد بنجمة طال انتظارها طيلة 18 عامًا".

شارك أولميدو في خمس مباريات ضمن بطولة كوبا ليبرتادوريس خلال عامي 2024 و2025 كما توج بثلاثة ألقاب خلال مسيرته، وهي: كأس سود أمريكانا مع ليغا دي كيتو في عام 2023، كأس الإكوادور مع إل ناسيونال عام 2024، والدوري الإكوادوري الممتاز مع ليغا دي كيتو، ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث حتى الآن.ش