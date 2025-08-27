كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا هاما أمس على حساب نظيره فاركو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز نجح الزمالك في احتلال صدارة ترتيب الدوري المصري، بعدما رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 10، فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ويذكر أن نادي الزمالك، خاض 4 مباريات في بطولة الدوري حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الزمالك على حساب فاركو، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

