كتب - محمد القرش:

يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس اليوم العالمي للكلاب، حيث تم تأسيسه في عام 2004 على يد كولين بيج المدافعة عن حقوق الحيوان.

ويميل عدد كبير من نجوم كرة القدم إلى تربية الحيوانات الأليفة، وخاصة الكلاب نظرا لوفائها لأصحابها، بجانب فوائد تربيتها في المنزل.

ويحتفل اليوم الوطني للكلاب بجميع سلالات الكلاب، المختلطة والنقية، ويهدف إلى حثّ الجمهور على إدراك عدد الكلاب التي تحتاج إلى الإنقاذ سنويًا، سواءً من الملاجئ العامة أو مراكز الإنقاذ أو مراكز إنقاذ السلالات الأصيلة.

ليونيل ميسي

كلب ميسي ينتمي لسلاسة فرنسية قوية، دوج دي بوردو، والمعروف أيضًا باسم ماستيف بوردو، حيث يتراوح وزنهم بين 54 و65 كجم، ويصل ارتفاعهم إلى 60 و67 سم.

وكثيرا ما ظهر النجم الأرجنتيني رفقة كلبه الأليف من خلال المنشورات التي يشاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

مارسيلو

يمتلك النجم البرازيلي 4 كلاب من أنواع مختلفة، حيث جاءت أنواعهم كالتالي:

- لولا (نيوفاوندلاند): كبير الحجم - وأكثر شراسة من البولدوج البريطاني.

- كيارا وأولي (بولدوج فرنسي): صغير الحجم - له وجه غاضب وحجم صغير.

- نالا (لابرادور): سلالة تحظى بشعبية كبيرة في كندا وأمريكا - تتميز بالجسم القوي.

- بيلا (بينشر مصغر): سلالة نشأت في ألمانيا - تتميز بالذكاء والحجم الصغير.

مسعود أوزيل

أمتلك النجم الأسبق لنادي أرسنال والمنتخب الألماني كلب من سلالة "بج" والتي تتميز بالتجاعيد، والوجه القصير الخطم، والذيل الملفوف.

وكان أوزيل قد قال عنه: "استمتع مع بالبوا كثيرا عندما نلعب كرة القدم، حيث اتضح لي أنه يمتلك تقنيات جيدة كلاعب كرة قدم".

وعن خوفه من الكلاب، أوضح: "كنت أخاف من الكلاب في صغري، لذلك أردتُ التغلب على خوفي، فقررتُ أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك وهي امتلاك كلب".

واختتم: "حصلت عليه عندما كنت جروًا، وربيته وتغلبت على خوفي، الآن، أحب الكلاب".

راموس

لدى أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا كلبين من فصيلة الراعي الألماني وكلب من فصيلة جاك راسل تيرير، بجانب الكلاب الثلاثة التي تمتلكها صديقته بيلار روبيو.

لماذا يوم 26 أغسطس؟

تاريخ 26 أغسطس مهم، فهو التاريخ الذي تبنت فيه عائلة كولين كلبها الأول "شيلتي" من ملجأ الحيوانات المحلي، عندما كانت في العاشرة من عمرها.

ويعرض لكم "مصراوي" 25 صورة لنجوم كرة القدم مع كلابهم، يمكنكم الإطلاع عليها أعلاه: