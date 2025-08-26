كتب - يوسف محمد:

يعد طاهر محمد طاهر أحد اللاعبين الذين دائما ما يتردد اسم على الساحة الرياضية في مصر، من قبل كافة الجماهير وبشكل خاص من جانب جماهير النادي الأهلي، حيث ينظر إليه بعض محبي القلعة على الحمراء، على أنه أبرز العناصر داخل الفريق، فيما ينتظر البعض الأخر منه تقديم مستوى أعلى رفقة المارد الأحمر.

وعلى الرغم من وجود اختلاف بين عدد من الجماهير على مستوى طاهر رفقة النادي الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2020، إلا أنه يتمتع بحب كبير لدى جماهير الأهلي، لمعرفتهم الكبيرة بعشق صاحب ال 28 عاما للمارد الأحمر وروحه العالية لتقديم أفضل المستويات بالقميص الأحمر.

والجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها طاهر محمد، جعلته واحدا من اللاعبين الذين يتم البحث عن تفاصيل حياتهم باستمرار، فدائما ما تكون حياة نجم كرة القدم محط اهتمام أغلب المشجعين والمتابعين، الذين يمتلكون رغبة مستمرة في معرفة التفاصيل الخاصة بحياة نجمهم المفضل أو لاعب فريقهم المفضل أيضًا.

أبرز المعلومات عن عائلة طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي

ولد طاهر محمد طاهر في مارس من عام 1997، لعائلة مكونة من ثلاثة أشخاص فقط وهم والده ووالدته وشقيقته، حث يعد نجم الأهلي هو أصغر أفراد العائلة.

وكان لمحمد طاهر والد نجم النادي الأهلي، دورا كبيرا فيما ول إليه نجله في كرة القدم حتى الأن، حيث كان حريص على مساعدة نجله في ممارسة رياضته المفضلة وهى كرة القدم، منذ أن كان يبلغ من 4 أعوام فقط، حيث قال في تصريحات تليفزيونية سابقة: "كان لي دور مهم في ممارسة طاهر وحبه لكرة القدم، هذا الأمر بدأ قبل أن يكمل طاهر عمر 4 سنوات، كنت أحرص على لعب الكرة معه باستمرار سواء داخل المنزل أو خارجه".

ويقول والد طاهر، في تصريحات سابقة له عبر قناة الأهلي: "شجعت طاهر منذ أن كان طفلا على ممارسة كرة القدم، لذلك قمت بالاشتراك له في مدرسة كرة قدم بعمر 4 سنوات فقط".

وعائلة طاهرة لم تكن غريبة على النادي الأهلي، حيث أكد والده في تصريحات سابقة أن عضوا في النادي الأهلي منذ أن كان طفل، بل أن والده كان عضوا أيضًا في النادي الأهلين لذلك أكد أن العائلة أهلاوية بامتياز، كما أنه أشار إلى أنه كان يحرص على متابعة الكثير من المباريات للمارد الأحمر داخل المدرجات.

ويمتلك نجم النادي الأهلي اخت وحيدة وتدعى فرح طاهر، تعرف بحبها الكبير للنادي الأهلي، حيث عبرت عن سعادتها عقب انتقال شقيقها إلى الأهلي في تصريحات تليفزيونية قائلة: "سعيدة للغاية بانضمام طاهر إلى النادي الأهلي، هذا حلم كان لدى كل أفراد العائلة".

"أنت أهلاوي ولا زملكاوي"ن هكذا استقبل والد طاهر محمد طاهر زوج ابنته فرح، حينما أتى إليه لطلب الزواج من ابنته، في إشارة إلى حب والده طاهر بالمارد الأحمر وارتباطه الكبير به، حتى قبل انتقال نجله إليه، هو ما أكده طارق البسيوني زوج شقيقة طاهر، حيث قال: "زواجي من فرح له قصة مضحكة للغاية، حيث كان أول سؤال تم توجيهه لي من والدها هو (أنت أهلاوي ولا زملكاوي)، وهذا دليل على أن تعشق الأهلي بشكل كبير".

وعلى الرغم من معرفة انتماء جميع أفراد عائلة طاهر، ومعرفة حبهم الشديد للنادي الأهلي، منذ زمن بعيد، إلا أنه لا تتوفر الكثير من المعلومات عن والدة طاهر محمد طاهر.

وكان نجم النادي الأهلي، احتفل بحفل زفافه يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو الماضي 2025، بمشاركة عدد من نجوم النادي الأهلي على فتاة تدعى ليلى عبد الكريم.

