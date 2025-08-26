مباريات الأمس
"فوق".. هجوم قوي من رئيس قناة الأهلي السابق على مدرب الفريق بعد التعادل مع المحلة

12:41 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

وجه محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، هجوما قويا للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوسيه ريبيرو، بعد تعادل الفريق أمام غزل المحلة في الدوري المصري أمس.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ليس من عادتي مهاجمة أي واحد فى منظومة الأهلى، بس كولر كان عنده أمارات انت ماعندكش، فوق".

ويذكر أن ريبيرو لم يتمكن من يحقق سوى فوز واحد فقط، رفقة النادي الأهلي منذ توليه القيادة الفنية للفريق، في يونيو الماضي، حيث لعب الفريق تحت قيادته 6 مباريات رسمية، في بطولتي كأس العالم للأندية والدوري المصري.

وخلال 6 مباريات رسمية، قاد ريبيرو خلال المارد الأحمر حتى الآن، حقق الفوز في مباراة وحيدة، تلقى الهزيمة في مثلها وحضر التعادل في 4 مباريات.

وقاد ريبيرو الأهلي في 3 مباريات ببطولة الدوري المصري، تعادل خلالهم في لقائين وحقق الفوز في مباراة وحيدة بالبطولة حتى الآن.

الأهلي وغزل المحلة الدوري المصري خوسيه ريبيرو محمد العدل قناة الأهلي
فيديو قد يعجبك:



