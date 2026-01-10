"قفل الحب".. نبيل عماد دونجا ينشر صورا جديد من شهر العسل مع زوجته

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز السنغال على مالي؟ (كوميك)

القاهرة - مصراوي

نشر نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له مع زوجته.

وظهر نبيل عماد دونجا عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" لحظات رومانسية تجمعه مع زوجته في شهر العسل.

احتفل نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك، بزفافه على زوجته روان يوم السبت الماضي، وسط حضور كبير من الرياضيين والفنانين والمغنين.

وتحرص زوجة نبيل عماد دونجا على عدم الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شخصي، حيث فعلت حسابها على إنستجرام على نظام "خاص".

ويتابعها 742 متابع، وشاركت 26 منشورا فقط، ولم ينشر لها على الصفحات الأخرى سوى صور حفل الزفاف.